القبائل والعائلات المصرية تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - أكد المهندس محمد سلامة عيادة ، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية ومنسق تحالف شباب من أجل مصر ، أن الإنتخابات الرئاسية تأتي فى وقت بالغ الأهمية وفى ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، ويتطلب حالة من الاصطفاف الوطنى ووحدة الصف فى مواجهة هذه التحديات.

وأضاف عيادة فى بيان صحفى له، أن المصريين بالخارج نجحوا فى تقديم مشهد حضارى مشرف يليق بالدولة المصرية، بعدما احتشدوا أمام مراكز الاقتراع بشكل يثبت مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لمصر، ويؤكد أن بُعد المسافات لا يزيدهم إلا اهتمامًا وحرصًا على مصلحة هذا الوطن وأظهروا قدرًا كبيرًا من المسئولية والحرص على المشاركة فى صناعة مستقبل وطنهم، وذلك عبر الاستحقاق الانتخابى الأرفع فى النظام السياسى المصرى، وهو اختيار رئيس الجمهورية.

وأشار عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية مصر أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من شأنها استكمال خارطة البناء ومسيرة التنمية والتعاون والاتحاد في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن سواء كان من الداخل أو من الخارج، والمضي في طريق بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات والملفات المختلفة، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والإنتاج.

وأوضح منسق تحالف شباب من اجل مصر أن المصريين يظهرون أمام التحديات، ونحن الآن في تحدٍ من كل الأوجه الاقتصادية والنفسية بالمشاهد التي نراها تحدث في غزة يوميًا، والضغوط التي تُمارس على مصر».

وأكد عيادة ، أن المرحلة المقبلة تطلب رئيسا قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل اتجاهاتها، فضلا عن استكمال ما بدأه من انجازات وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوحيد القادر على إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة من عمر الوطن، واستكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتعمير، مشيرا إلى أن قرار تأييد ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأتي من خلال عدة منطلقات أهمها واقع الإنجازات الذي نعيشه بعد المشهد الذي وصلت إليه مصر قبل تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ كانت شبه دولة، وأصبحنا في حالة يرثى لها.

وأشار القيادي في مجلس القبائل والعائلات المصريه إلى أن الشعب المصري يثق كل الثقة في الإشراف القضائي النزيه على العملية الانتخابية، لتخرج النتائج معبرة عن إرادة المصريين وتطلعاتهم الذين لم ولن يتنازلوا عن حقهم في التصويت في مشهد ديمقراطي يليق بمصر أمام العالم ويؤكد حب الشعب لوطنه وحرصه على أن يظل وطنًا شامخًا رائدًا في مصاف الدول المتقدمة.