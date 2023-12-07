نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالإتجاه القادم من مناطق أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تقوم بتنفيذ أعمال خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالإتجاه القادم من مناطق اكتوبر إتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالإتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر.



وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط إبتداء من الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم.



وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.