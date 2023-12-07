مطار سفنكس الدولي يستقبل اولي الرحلات القادمة من الشارقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قالت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني ان مطار سفنكس الدولي، استقيل اليوم الخميس اولي رحلات العربية للطيران القادمة من مطار ابو ظبي الدولي

وقالت المصادر ان المطار استقبل اولي رحلات شركة العربية للطيران اليوم الخميس ومن المقرر ان تنظم الشركة 5 رحلات أسبوعيا امطار سفنكس الدولي وتصل الرحلات وفقا للجذور المقرر أيام، السبت، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، وذلك ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيزى جيت القادمة من لندن

تفاصيل إنطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات بمطار سفنكس

وتشغل "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعًا في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضًا بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية باللمطارات

علي الجانب الاخر تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ علي البيئة اقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان "استعراض ألية لخفض الانبعاثات تخفيفًا لتأثير التغيرات المناخية" وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.

أدارت الندوة د.رهام الشبراوي مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية وناقشت الندوة التي حاضر فيها د/وليد الطويل، وم/ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" التغيرات المناخية وتأثيرها علي الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي والاحتباس الحراري.

كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي وعلاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل وإجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.