حملة فريد زهران لـdmc: نقابل حفاوة كبيرة لمرشحنا فى المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - قال الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إن هناك ترحاب شديد من المواطنين وحفاوة فى أغلب المحافظات بالمرشح الرئاسى وذلك من خلال نشاط الحملة فى أغلب المحافظات.

أضاف الشناوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: "توجهنا لمحافظات عديدة من الإسكندرية إلى أسوان، وكان يتواجد المرشح الرئاسى نفسه داخل المؤتمرات الانتخابية، وأعلنا المحاور الأساسية للبرنامج فى المؤتمرات".

وتابع المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران: "محاورنا ترتكز على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وارتكز حديثنا حول معاناة المواطنين وكيفية إنهائها وتنمية حياة الشعب المصرى فى كافة المجالات، ونحن وضعنا برنامج المرشح الرئاسى فريد زهران من خلال 80 شخصية جميعهم من حملة الدكتوراه ومتخصصين فى أغلب المجالات، ووجدنا حفاوة كبيرة لأنه يمس المواطن فى كافة المناحي".