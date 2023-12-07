نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام معرض إيديكس 2023.. وفد أعضاء مجلس الشيوخ يشيد بدور العربية للتصنيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وفد من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة اللواء أ.ح عبد المنعم أمام، جناح الهيئة العربية للتصنيع في ختام فعاليات معرض إيدكس 2023.

حيث أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وعددها 45 منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي اعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

كما أشادوا بمكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد في التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.ومشاركتها المتميزة في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأعربوا عن تقديرهم لمجهودات الهيئة في تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.