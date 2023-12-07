متحدث حملة حازم عمر: نجحنا فى توصيل رسالة مرشحنا للمواطنين ورؤيته لحل الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، إن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر نجحت منذ أول يوم لها فى توصيل رسالة برنامجه الانتخابى ورؤيته لكل الأزمات والملفات المطروحة على الساحة.

أضاف الشقنقيرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: "البرنامج الانتخابى للمرشح حازم عمر تميز بالواقعية وله مؤشرات يمكن قياسها وله خطة زمنية سيحاسب عليها أن لم ينفذها، وكان المردود إيجابى جدا من المواطنين وظهر فى آخر مؤتمر بالأمس والذى حضره أعداد كبيرة تجاوزت الـ10 آلاف مواطن".

وتابع المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: "انتهينا من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى 26 محافظة، وفرق عمل ومناديب فى جميع المراكز والقرى، وغرفة العمليات المركزية بها أكثر من 50 شابا إلى 25 آخرين فى المحافظات وسيكون هناك اتصال دائم بين غرفة العمليات المركزية بالفرعية بالمحافظات".