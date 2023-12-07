احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - كشفت مصادر مطلعه أن هناك ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الايام القادمة بنفس آليات عمل منفذ العوجة، والذى يربط إسرائيل بقطاع غزة فى محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الذى مزقته الحرب.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.