موديست يعود لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمبارة شباب بلوزداد غداً بدوري الأبطال، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ،علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني ، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلاً من: أكرم توفيق ، أحمد عبد القادر ، مصطفي مخلوف ، كريم الدبيس ، معتز محمد، محمد زعلوك وكريم نيدفيد وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

وخاض فريق الأهلى مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب مختار التتش ثم توجه الفريق إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة من مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.