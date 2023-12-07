الفصائل الفلسطينية: تمكنا من تدمير 135 آلية إسرائيلية في غزة خلال 72 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، الخميس، تمكنها خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

وأشارت الفصائل إلى تمكنها من دك العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الإسرائيلي.