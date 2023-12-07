نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يستعرض الموقف التنفيذي لمدرسة العباقرة استعدادا لبدء الدراسة بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف التنفيذى لمدرسة العباقرة، استعدادا لبدء الدراسة بها فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

هيئة الأبنية التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية)، ومناقشة عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة.

وبخصوص الأعمال والتمويل المطلوب لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، تمت الموافقة على الدعم والتمويل للحفاظ على سير العملية التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المرور على المدارس التي مر على إنشائها أكثر من (١٥) عاما (إنشاء – صيانة) فى إطار سياسة الوزارة وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس والتأكد من سلامتها الإنشائية.