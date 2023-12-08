أخبار مصرية

حببحضور جلال الهريدي.. حملة مواطن تشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن بالدقهلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حببحضور جلال الهريدي.. حملة مواطن تشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت حملة مواطن لدعم مصر، مساء اليوم الخميس، في المؤتمر الجماهيري، الذي نظمه حزب حماة الوطن، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وبمشاركة جماهيرية واسعة.

effde01f79.jpg
جانب من المؤتمر

جاء ذلك بحضور إسماعيل مهنى منسق حملة مواطن بالدقهلية وعماد أيوب نائب منسق الحملة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب والحملة في الدقهلية.

51c1fdd7c2.jpg
جانب من المؤتمر

وحث المؤتمر الجماهيري الذي شهد حشدا كبيرا قبل بدء الصمت الانتخابي، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي.

191198c4f3.jpg
جانب من المؤتمر
f9782301dc.jpg
جانب من المؤتمر
94f9608ffe.jpg
جانب من المؤتمر
3aec028f53.jpg
جانب من المؤتمر
e71d2f49bc.jpg
جانب من المؤتمر
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا