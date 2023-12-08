تعرف على الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية × 7 معلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - تبدأ بعد قليل" منتصف الليلة" وبداية يوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراءها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 312ديسمبر المقبل.

وحدد القانون معني الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:

1- فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

2- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

3- يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

4- لابد أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

6- الحديث خلال الاعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

7-الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

القانون أكد أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالمخالفين للمرسوم.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اسم رئيس جمهورية مصر الجديد لولاية جديدة من 2024 -2030 يوم 18 ديسمبر حال انتهاء الانتخابات من الجولة الأولى وفى حال الإعادة تعلن النتيجة يوم 16 يناير ان وجدت وذلك طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وبدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين الأربعة فى 9 نوفمبر، واستمرت لمدة 30 يومًا متتاليين وستنتهي بعد غد الجمعة، ومن المقرر أن يختار الناخبين واحد من بين المرشحين الرئاسيين الأربعة التى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسمائهم ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر وهم كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران رمز "الشمس"، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة"، المرشح الرئاسي حازم رمز " السلم" .