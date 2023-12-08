أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

يسود طقس لطيف أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

حالة الطقس

تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس

حالة البحر الأحمر خفيف ومعتدل، وارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط معتدل ومضطرب، وارتفاع الأمواج 1،5: 2،5 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.