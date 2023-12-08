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حالة الطقس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الجمعة

يسود طقس لطيف أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

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حالة الطقس 

تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

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حالة الطقس 

حالة البحر الأحمر خفيف ومعتدل، وارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط  معتدل ومضطرب، وارتفاع الأمواج 1،5: 2،5 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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