درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

يشهد اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة وفق هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

درجات الحرارة

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهـا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21