نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع تصنيع عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة ضمن صفقة 1350 عربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع شابا تورو، رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية، الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة.

واستعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة جانز وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من الصفقة حتى الآن بواقع (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و347 عربة درجة ثالثة مكيفة) وكذلك الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة.

وتتكون صفقة الـ 1350 عربة من (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 عربة درجة ثالثة مكيفة - 105 عربات أولى مكيفة - 210 عربة ثانية مكيفة - 35 بوفيه ثانية مكيفة - 40 بوفيه ثالثة مكيفة).

كما تابع الوزير خطة الشركة لزيادة المكون المحلي المصري في تصنيع العربات من خلال التعاون بين شركة جانز مافاج والشركات المحلية المصرية ضمن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل.

وأكد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد وأهمية الالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لأهمية الصفقة التي ساهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل.

ولفت إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم.

كما تأتي هذه الصفقة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم وربطهما معا.

وأضاف أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.