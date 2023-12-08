نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تستضيف ندوة حول تحديات الأمن القومي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التوجهات الرئيسية لدعم الشباب ورفع مستوى الوعي الوطني، انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، والتي استضافتها جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ترأس الحفل كلًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ورئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، وشهد حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية والأكاديمية.

تمحورت المناقشات والمحاضرات خلال الندوة حول دور وزارة التعليم العالي والجامعات في تأهيل الشباب ورفع مستوى وعيهم تجاه التحديات المختلفة التي تواجه الدولة. أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية دعم الشباب من قِبل القيادة السياسية وتوفير الرعاية اللازمة لهم لمواجهة التحديات.

وفي كلمته، أكد رئيس جامعة عين شمس على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة التحديات المحيطة بالوطن، مشيرًا إلى أن الأمن القومي يعد قضية أساسية في خطط التنمية والاستقرار الوطني.

وعلى صعيد متصل، قدم اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، تحليلات موسعة حول التحديات الأمنية التي تواجه مصر، مؤكدًا على أهمية المشروعات القومية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الأمن القومي.

وأثنى الحضور على دور الجامعات في تنمية وعي الطلاب وإعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف المجتمع الجامعي.

في ختام الندوة، أعرب الطلاب عن استفادتهم وتقديرهم للنقاشات والتحليلات التي تمت خلال الجلسات، مشيرين إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الوعي وتفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات الوطنية.

شارك في فعاليات الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمسؤولين الأكاديميين، حيث شهدت الندوة تبادل الأفكار والآراء حول سبل تعزيز الأمن القومي المصري ورفع مستوى الوعي بين الشباب للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.

جانب من اللقاء