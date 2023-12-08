نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 2...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 64 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢ وحتى ٨ ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 2 ديسمبر*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستنظم خلال الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوي التي أعدها مركز سقارة في شهر أغسطس الماضي، وقال اللواء هشام آمنة أن الأسبوع التدريبي الـ 17 سيتضمن أيضاً تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية وهي: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم، ودورة فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والاحصائية لخدمة المحليات، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 86 متدرب من جميع المحافظات.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة وهي:

- تفقد أحد مشروعات إسكان محدودي الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى "سكن لكل المصريين 1".

- تفقد مصنع شركة "العبد" للأجهزة الكهربائية.

- تفقد مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية".

- تفقد المجمع الصناعي للشركة الدولية لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت المتعددة.

-تفقد مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات" وهي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الصناعات النسيجية.

- تفقد ويسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر.

*الأحد 3 ديسمبر*

استعرض اللواء هشام آمنة تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال شهر نوفمبر 2023 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 عدد 749 ألفا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و 849 شكوى، تم حل أكثر من 120 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2764 شكوى، مشيراً إلى أن المبادرة حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لأخر تقرير صادر حول جهودها خلال الشهر الماضي.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

*الأثنين 4 ديسمبر*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية ، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد علي الأهمية الكبيرة التي تحظي بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

*الثلاثاء 5 ديسمبر*

أكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على دعم ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الانسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

*الأربعاء 6 ديسمبر*

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذا المحور بلغت حوالي 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتي ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، علي نحو يسهم في تنوع المنتج السياحي وتدعيم زيادة الطلب السياحي.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلاله على 4 مشروعات وهي: مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان، ومشروعان لمحطتي محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم ٢٦٧ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي.

*الخميس 7 ديسمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، وتأتي علي رأسها تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه.

واختتم مركز التنمية المحلية بسقارة يوم الخميس الموافق 7/12/2023 فعاليات الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية اجتازها ٨٦ متدربا وهي: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم، ودورة فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والاحصائية لخدمة المحليات، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في المتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع، والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من أقسامه، تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط، وذلك عقب جولته بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا المشروع المهم يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمشروع حدائق الفسطاط، عددا من مكونات المشروع شملت كلا من المنطقة الاستثمارية، ومنطقة النافورة والمدرجات، ومنطقة إنشاء المسرح المكشوف، وكذا منطقة إنشاء المطاعم والمولات التجارية، بالإضافة لمشروع رفع كفاءة مسجد سلطان المتحابين ومنطقة الحفائر، ومشروع ترميم جامع عمرو بن العاص.