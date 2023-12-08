معلومات عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم الجمعة بدورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

1- مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

في المقابل تخطى شباب بلوزداد الجزائري عقبة يورانجرس بطل سيراليون في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة في مباراة العودة ، وحقق بطل الجزائر فوزاً على يانج أفريكانز التنزانى في إنطلاقة دور المجموعات بثلاثية دون قبل أن يخسر من ميدياما الغانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

2- 25 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الجزائرية

التقى الاهلى مع الانجية الجزائرية في 25 مباراة قبل لقاء شباب بلوزداد الليلة حقق المارد الأحمر 11 انتصارا مقابل 7 تعادلات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

3- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 75 مباراة، فاز فى 50 لقاءً، وتعادل فى 18 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 135 هدفاً وتلقت شباكه 44، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

4- نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

5- الأهلى يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10.95 مليون يورو.