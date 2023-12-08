نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بمحيط محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعددًا من الأحياء للوقوف علي الحالة العامة الطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع اي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال العملية الانتخابية.

وخلال جولته بشارع أحمد عرابي للوقوف علي الحالة العامة للطريق شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى والأرصفة ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

ووجه راشد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضارى خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محور ٢٦ يوليو حيث تابع راشد أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير على جانبى الطريق.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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