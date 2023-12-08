نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب بجامعة القاهرة.. تاريخ راسخ ومساهمات مميزة في تطوير الطب والرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأسست كلية الطب بجامعة القاهرة في عهد الخديوي محمد علي باشا، في عام 1827، وهي أول كلية طبية في مصر والعالم العربي.

وذلك في إطار سعيه لتحديث البنية التحتية وتعليم العلوم في مصر، تم تعيين فريق من الأطباء والمدرسين الأجانب لتأسيس الكلية وتدريس الطلاب.

صوره ارشيفيه لجامعة القاهرة

بدأت الدروس في الكلية في عام 1837، وتم تقديم تعليم طبي شامل وعالي الجودة للطلاب، وقد تم تطوير المناهج وتوسيع نطاق التخصصات على مر السنين لتلبية احتياجات المجتمع والتطورات العلمية في مجال الطب.

تعد كلية الطب بجامعة القاهرة مرجعًا هامًا في تعليم الطب والبحث العلمي في مصر والمنطقة، وقد تخرج منها عدد كبير من الأطباء المصريين والعرب الذين أسهموا في تطوير الرعاية الصحية والطب في العديد من البلدان.

يعتبر تأسيس كلية الطب بجامعة القاهرة خطوة هامة في تاريخ التعليم الطبي في مصر والعالم العربي، وهي تعكس الرغبة في تطوير القطاع الطبي وتأهيل جيل من الأطباء المؤهلين لتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

كيف بدء فكرة إنشاء كلية الطب:

1. بداية الفكرة: تمت فكرة إنشاء كلية الطب بجامعة القاهرة خلال زيارة الخديوي محمد علي باشا إلى فرنسا في عام 1819، قام الخديوي بزيارة مستشفيات فرنسا وأدرك أهمية تعليم الطب وتوفير الرعاية الصحية الجيدة في مصر.

2. تعاون مع الأطباء الأجانب: بعد عودة الخديوي إلى مصر، قرر تأسيس كلية الطب بالتعاون مع فريق من الأطباء والمدرسين الأجانب. تم استدعاء عدد من الأطباء الفرنسيين، مثل بروسبير بافاي، وجوزيف كلوزيو، وإيتيان لاركونت، وغيرهم، لتأسيس الكلية وتدريس الطلاب.

3. مقر الكلية الأولي: تم تأسيس الكلية في مبنى قصر البارون فيليبو بروسبير بافاي في منطقة باب الخلق بالقاهرة. وكان هذا المبنى يعتبر من أبرز المباني الفخمة في ذلك الوقت.

4. بداية الدروس: بدأت الدروس في كلية الطب في العام 1837. وقد تم تسجيل 37 طالبًا في العام الأول، وتم تدريسهم في مجالات مختلفة مثل العلوم الطبية الأساسية والتشريح والفسيولوجيا.

5. توسعة الكلية: مع مرور الوقت، توسعت كلية الطب وتطورت لتشمل تخصصات طبية متعددة مثل الجراحة والتوليد والأمراض الباطنية والأطفال وغيرها. تم تحديث المناهج وإضافة تقنيات وتقدم علمي جديد لتواكب التطورات في مجال الطب.

6. الأثر والتأثير: كلية الطب بجامعة القاهرة تعد مؤسسة تعليمية رائدة في مصر والمنطقة، ولها تأثير كبير على مجال الطب والرعاية الصحية في البلاد. وقد تخرج منها عدد كبير من الأطباء المصريين والعرب الذين أسهموا في تطوير الممارسة الطبية والبحث العلمي.

كلية الطب بجامعة القاهرة أنتجت عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين المرموقين والشخصيات المهمة في مجال الطب والصحة.

بعض الشخصيات البارزة التي تخرجت من كلية الطب:

1. محمد مرسي: كان أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1975.

2. فاروق الباز: عالم مصري مشهور في مجال الجيولوجيا والفضاء. شغل مناصب عديدة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وقدم إسهامات هامة في استكشاف الفضاء. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1958.

3. نجيب محفوظ: روائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. درس الطب في كلية الطب بجامعة القاهرة لفترة قصيرة قبل أن يتحول إلى مجال الأدب.

4. علاء الأسواني: أحد أبرز جراحي العظام في العالم العربي. يعتبر رائدًا في مجال الجراحة العظمية والعمود الفقري وتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالعظام. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1971.

5. مجدي يعقوب: جراح مصري مشهور عالميًا وخبير في جراحة القلب والأوعية الدموية. يعتبر من أبرز جراحي القلب في العالم وقد قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة والمبتكرة. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1969.

6. مجدي يعقوب: عالم الأمراض العقلية والنفسية المشهور عالميًا ومؤلف عدة كتب في هذا المجال. يعمل في الولايات المتحدة وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1978.

7. نبيل فهمي: عالم الأعصاب والتشريح الدقيق والعضلات المجهرية. قام بأبحاث هامة في مجال الأعصاب والأمراض العصبية وله مساهمات عديدة في فهم وعلاج الأمراض العصبية. تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة في عام 1956.

كلية الطب بجامعة القاهرة تقدم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية المختلفة.

1. الطب البشري: يعتبر التخصص الأساسي في كلية الطب بجامعة القاهرة. يشمل دراسة العلوم الأساسية والطبية المتعلقة بالجسم البشري وتشخيص وعلاج الأمراض والحالات الطبية المختلفة.

2. طب الأطفال: يركز على الرعاية الصحية للأطفال، بدءًا من حديثي الولادة وحتى سن المراهقة. يشمل تشخيص وعلاج الأمراض الخاصة بالأطفال ومراقبة نموهم وتطورهم.

صوره ارشيفيه

3. طب الأسنان: يشمل دراسة وتشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان واللثة. يتضمن أيضًا جراحة الفم وتجميل الأسنان وتركيب الأطقم والتعويضات السنية.

4. الجراحة: يشمل مجموعة واسعة من التخصصات الجراحية مثل جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الأعصاب، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة التجميل، وغيرها.

5. طب العيون: يركز على تشخيص وعلاج الأمراض والحالات المرتبطة بالعين والجهاز البصري. يشمل عمليات الليزك وزراعة العدسات وجراحة الشبكية وعلاج الأمراض العينية.

6. النسائية والتوليد: يركز على صحة المرأة ومشاكلها الصحية المتعلقة بالجهاز التناسلي والحمل والولادة. يشمل تشخيص وعلاج الأمراض النسائية والمساعدة في الولادة والعناية بالحوامل.

كلية الطب جامعة القاهرة رمزًا للتاريخ والتميز في التعليم الطبي في مصر والعالم العربي، فإن تاريخها العريق وتخريجها لأبرز الشخصيات الطبية يعكسان التزامًا بتقديم الرعاية الصحية وتطوير المجتمع. بفضل إرثها العظيم وتأثيرها الواسع، تظل كلية الطب بجامعة القاهرة نموذجًا للتميز الأكاديمي والمساهمة الثقافية والعلمية في مجال الطب.