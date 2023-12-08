الداخلية تكشف حقيقة سيدة تركض في الشيخ زايد وتعتدي على المواطنين والأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - رصدت الأجهزة الأمنية تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والإدعاء بإعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.

وبالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وبإستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضى وحال مشاهدتها لسيدة ترتدى ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الإهتزاز النفسى تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار، وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أى تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية وإكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى أوساط معارفها لتحذيرهم منها .

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتى يتضمن الزعم بتعدى المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفتى (زايد العام وزايد التخصصى بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفتين لم يُستدل على إستقبالهما أية حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.