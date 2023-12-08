نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

سعر الدولار.. آخر تطورات سعر الفائدة

يبلغ معدل الفائدة حاليًا:

19.25% للإيداع

20.25% للإقراض

بينما سجل التضخم السنوي مستوى قياسي جديد بلغ 37.4% خلال شهر أغسطس.

فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى: 40.4% مقارنة مع 40.7% في يوليو.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخامس من النصف الثاني من العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023:

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023



سعر الدولار.. أبرز كلمات البحث حول أسعار الدولار اليوم

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