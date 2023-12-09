الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج شاركوا بفعالية في انتخابات الرئاسة..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 10:34 صباحاً - أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات.

وقال المستشار حاز بدوي في كلمة له: "شعب مصر العظيم.. أبناء الوطن الكريم.. أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام.. أنهم بعيدون عن الوطن بأجساد فقط لكن قلوبهم معنا فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبردوة الطقس في البعض الأخر.. وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن".