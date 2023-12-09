السفير المصرى يشارك في مراسم تسليم مستلزمات طبية ضمن المساعدات الماليزية لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 12:35 مساءً - شارك السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية في ماليزيا، يوم ٨ ديسمبر الجاري في مراسم تسليم وتسلم جزء من المواد والمستلزمات الطبية التي سيتم شحنها ضمن الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الماليزية لغزة، وذلك بمشاركة وزيرة الصحة الماليزية والسفير الفلسطيني في ماليزيا، وممثلى المجتمع المدني الماليزي المتبرعين بالمواد والمستلزمات الطبية.

وقد تسلمت وزيرة الصحة الماليزية المستلزمات من المجتمع المدني ليتم ضمها للشحنة الثالثة المقرر مغادرتها ماليزيا يوم ١٨ ديسمبر الجاري متوجهة لمطار العريش.

وفي كلمتها أمام وسائل الإعلام، وجهت وزيرة الصحة الماليزية الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها من أجل إيصال المساعدات الماليزية للسكان في غزة وتقديمها العلاج للجرحى والمصابين من خلال استقبالهم في المستشفيات المصرية، واعربت عن استعداد بلادها لتقديم أية مساعدات أو احتياجات يطلبها الجانب المصري من أجل دعم الأشقاء في غزة.