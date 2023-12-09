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أحمد جودة - القاهرة - إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 "شائعة ام حقيقة"

تصدرت إجازة الانتخابات الرئاسية 2024، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، وإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويبحث جميع المواطنين عن إجازة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء كافة العطلات الرسمية المقررة في عام 2023، وفيما يلي تكشف بوابة دوت الخليج الإلكترونية عن حقيقة هذه الإجازة.

إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 "شائعة ام حقيقة"

إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 "شائعة ام حقيقة"

لم يصدر مجلس الوزراء، أي قرار بشأن إجازة الانتخابات الرئاسية 2024، للموظفين والعاملين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، وبناءًا على ذلك فأن غدًا الأحد هو يوم عمل رسمي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان رسمي، أوضحت خلاله أن المدارس التي تستضيف انتخابات الرئاسة 2024، سيتك إخلائها بشكل كامل خلال أيام الانتخاب.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ هناك بعض المدارس ستستكمل الدراسة بشكل طبيعي وبكامل قواها خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وهي المدارس التي لا يوجد فيها لجان اقتراع مثل بعض المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

تتجه الأنظار إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس مرشحون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، مما يعكس التنوع والديمقراطية في المشهد السياسي المصري.

وتمثل هذه الانتخابات فرصة للشعب للتعبير عن آرائهم واختيار القائد الذي يمثلهم بشكل أفضل ويعمل على تحقيق تطلعاتهم.

عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

عبدالسند يمامة رمز النخلة.

حازم عمر رمز السلم.

فريد زهران رمز الشمس.

رابط معرفة مقر اللجنة الانتخابية

إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 "شائعة ام حقيقة"

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على استعلم.

وتشكّل الانتخابات الرئاسية في أي بلد حدثًا حاسمًا يشغل اهتمام الشعب والعالم بأسره، وتأتي الانتخابات الرئاسية المصرية لتحمل معها وعودًا جديدة وفرصًا لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

تعد هذه الانتخابات فرصة للشعب المصري للتعبير عن إرادته السياسية واختيار قائد يمثل تطلعاته ويعمل على تحقيق تنمية شاملة واستقرار سياسي.

وتشهد مصر حاليًا تحضيرات مكثفة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي سوف تنطلق غدًا الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وتهدف هذه التحضيرات إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السياسية الحرة والنزيهة. تشمل التحضيرات تحديث قوانين الانتخابات وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتوفير الشفافية والمصداقية.