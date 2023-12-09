نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: استشعار المصريين للخطر غلب خيارات الحفاظ على الأمن القومي في ماراثون الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدعو حملة مواطن لدعم مصر، جموع المواطنين للاحتشاد أمام صناديق الانتخابات خلال الأيام الثلاث المقبلة لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يقود البلاد خلال السنوات الست القادمة.

وقال الكاتب الصحفى محمد سويد عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن الانتخابات الرئاسية تجرى هذا العام في ظل تحديات عالمية واقليمية وجودية، على جبهات عدة، لا سيما ما يتعلق بمخطط تهجير أهالى غزة لسيناء الذي تسعى إسرائيل لفرضه واقعا، وتعتبره مصر خط أحمر.

وأوضح محمد سويد، أن استشعار المصريين بالخطر، وحرصهم على الاصطفاف الوطني وتغليب خيارات الحفاظ على الأمن القومي المصري في ماراثون الانتخابات الرئاسية، غير مسار الدعاية الانتخابية التى لم تعد القضايا الداخلية والأزمة الاقتصادية رغم أهميتها هى العنصر المحرك والدافع الرئيسي للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، لدينا رصيد من التجارب الديمقراطية، تؤكدها دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن استخراج نحو 22.500 تصريح لمتابعين دوليين ومحليين.

وأضاف محمد سويد، على مدار ثلاثة أيام لم تشهد الانتخابات الرئاسية التي أجريت فى 121 دولة حول العام مخالفات أو تجاوزات تذكر، رغم تعدد المنافسين على مقعد الرئيس، وتباين خلفياتهم السياسية والأيدولوجية، بل تناقلت وسائل الإعلام العالمية صورا لممارسة ديمقراطية حقيقية، لافتا إلى أن حملة مواطن كان لها دور فعال في التوعية والحشد ودعوة المصريين العاملين والمهاجرين في الخارج للمشاركة من خلال منسقيها فى مختلف دول العالم.

ودعا عضو الهيئة العليا جموع المصريين للحفاظ على مكتسباتهم التي تحققت على مدار السنوات العشر الماضية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية للحفاظ على أمن مصر القومي ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية.