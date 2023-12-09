٨٥٦٣ مدرسة تتزين لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية غدا.. صور

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أحمد جودة - القاهرة - استعدت المدارس على مستوى الجمهورية، لعقد اللجان الإنتخابية المعدة لإستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من (١٠ _ ١٢) ديسمبر الجارى.

وقامت المديريات التعليمية بتزيين المدارس وإقامة الخيام أمام الأبواب استعدادا لاستقبال الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

الانتخابات الرئاسية

وشددت المديريات التعليمية على مديري المدارس بتواجد عمال النظافه طوال أيام الانتخابات، لرفع المخلفات أول بأول، كما شددت على تواجد مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات.

ومن جانبه أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المدارس مقار اللجان الإنتخابية تستعد لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم (٨٢٣٦٧٦٢) ناخب موزعون على (٤١١) لجنة عامة بالإضافة إلى (٤٥) وافدين بها (٩٦١) لجنة فرعية.

وأكد موسى على التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وحث مدير المديرية جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطنى على الجميع.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

و يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

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