للمغتربين فى الجيزة.. أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 01:32 مساءً - تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
قسم الهرم
-مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية – حدائق الأهرام.
-مدرسة الزهور الابتدائية – شارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل الهرم.
-مدرسة جلوري – شارع كفر الجبل متفرع من شارع الهرم.
-مدرسة كفر نصار الإعدادية -آخر شارع فيصل مدخل كفر نصار بالهرم.
قسم الجيزة
-مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية – شارع الجامعة بجوار جامعة القاهرة.
-جراج هيئة النقل العام – شارع البحر الأعظم بالمنيب – الجيزة.
-مجمع المصالح الحكومية – شارع ربيع الجيزي بجوار محطة قطارات السكك الحديدية بالجيزة.
قسم الحوامدية
-مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – طريق مصر أسيوط الزراعي بجوار الإدارة التعليمية.
قسم الدقي
-المركز القومي للبحوث – شارع النور.
-مركز شباب الدقي – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.
-مركز شباب بين السرايات – شارع السكري بمنطقة بين السرايات بالدقي.
قسم الطالبية
-مدرسة أم القرى – شارع عز الدين عمر متفرع من شارع الهرم بالطالبية.
-مدرسة العروبة الرسمية للغات – مجمع المدارس شارع العروبة بالمريوطية بالطالبية.
-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي – شارع المدارس بمنطقة الكنيسة بالطالبية.
-مدرسة كامل عودة – شارع ترسا بمحطة المحولات بالطالبية.
قسم العجوزة
-مدرسة الشهيد المقدم/نبيل السيد الردة التجريبية للغات – 7 شارع الفرات من شارع جامعة الدول العربية.
-مركز شباب أرض اللواء – شارع ترعة الزمر.
قسم العمرانية
-مدرسة ثورة التصحيح – شارع سيدي عمار بجوار محطة مترو ساقية مكي بالعمرانية الشرقية.
-مدرسة أم الأبطال التجريبية لغات – شارع السادات متفرع من شارع الوحدة العربية.
-مدرسة دار الحنان الخاصة – شارع أحمد لطفي السيد بمنطقة المساحة بالعمرانية.
قسم المنيرة الغربية
-مدرسة أحمد عرابي – ناصية شارع حسين مهران ميدان سفاري بارك بالمنيرة الغربية.
قسم الواحات البحرية
-مركز شباب منديشة – قرية منديشة.
-جهاز مدينة سفنكس – الكيلو 53 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
-مدرسة الشهيد صالح قاسم – قرية الحيز بالواحات البحرية.
-مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية – 800 فدان طريق الواحات بجوار حي الصفوة بزهراء أكتوبر الجديدة.
قسم الوراق
-مدرسة عبد الله بن رواح – شارع ترعة السواحل.
قسم إمبابة
-المعهد الفني الصحي – شارع طلعت حرب بجوار المطبعة الأميرية.
-محطة قطارات بشتيل – إمبابة.
قسم أول 6 أكتوبر
-مدرسة النصر الرسمية للغات – الحي المتميز شارع محمد فريد.
-مدرسة الرؤية – الحي الثالث بمحور الكفراوي بأكتوبر أول.
قسم بولاق الدكرور
-مدرسة الأحلام – مجمع مدارس هدى شعراوي بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء.
-مدرسة عمر سليمان – شارع مدينة عامر.
-مدرسة لواء الإسلام – تقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر.
قسم ثالث 6 أكتوبر
-مدينة الإنتاج الإعلامي – بطريق الواحات أكتوبر ثالث.
-مدرسة بلال بن رباح – حي ابني بيتك 2 أمام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بأكتوبر ثالث.
قسم ثان 6 أكتوبر
-أكاديمية الري بمجمع البنوك – المنطقة الصناعية بأكتوبر ثان.
-مركز شباب الحي الحادي عشر – بجوار مكتب البريد – قسم ثاني أكتوبر.
-مركز شباب الحي السادس – المجاورة التاسعة قسم ثان أكتوبر.
قسم حدائق أكتوبر
-مدرسة الشهيد إيهاب مرسي للغات – حدائق أكتوبر.
مركز الصف
-مدرسة عرب أبو ساعد الإعدادية – قرية عرب أبو ساعد شارع المدرسة الابتدائية متفرع من طريق الأوتوستراد.
مركز أوسيم
-مدرسة بشتيل الإعدادية بنات – شارع مجمع المدارس بشتيل / أوسيم.
مركز منشأة القناطر
-جهاز الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 – بجوار مكتب البريد طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بأبو رواش.
-محطة محولات القاهرة 500 – منطقة الصليبة بجوار كوبري أبو رواش.
-مركز شباب منشأة القناطر – خلف مركز شرطة منشأة القناطر.
مركز أبو النمرس
-مدرسة شبرامنت الإعدادية بنين – أول طريق المنصورية بجوار الوحدة الصحية بشرامنت.
مركز أطفيح
-مدرسة الكريمات للتعليم الأساسي – قرية الكريمات شارع مدخل المدرسة متفرع من طريق الكريمات الزراعي.