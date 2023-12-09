نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على "معاش الشيخوخة" والشروط | التفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

معاش الشيخوخة هو أحد الحقوق التأمينية التي يستحقها المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين، أو عند بلوغه سن الخمسة والستين إذا كان يعمل في مهنة خطرة.

وتستعرض "دوت الخليج" التفاصيل الكاملة حول معاش الشيخوخة وشروط الحصول عليه:-

* شروط استحقاق معاش الشيخوخة

لكي يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

• أن يكون قد أكمل سن الستين، أو سن الخمسة والستين إذا كان يعمل في مهنة خطرة.

• أن يكون قد استكمل مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وذلك حسب أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

• أن يكون غير قادر على العمل.

* قيمة معاش الشيخوخة

تقدر قيمة معاش الشيخوخة حسب الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه عند بلوغه سن الشيخوخة، وذلك مضروبًا في نسبة تعادل (1/128) من الأجر الشامل، وذلك بعد استبعاد المبالغ التي أديت للمعاشات أو المكافآت أو التعويضات عن الإصابة أو العجز.

* مستحقو معاش الشيخوخة

• يستحق معاش الشيخوخة المؤمن عليه نفسه، وذلك إذا كان غير متزوج أو كان متزوجًا ولم يسبق له الزواج.

• ويستحق معاش الشيخوخة أيضًا الأرملة أو الأرمل، والأبناء، والوالدان، والأخوة، وذلك إذا كان المؤمن عليه متزوجًا.

* إجراءات الحصول على معاش الشيخوخة:

لكي يحصل المؤمن عليه على معاش الشيخوخة، يجب عليه تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال أقرب مكتب للهيئة.

ويجب على المؤمن عليه أن يتقدم بالطلب خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاق المعاش.

* الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة هي:-

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• شهادة ميلاد.

• وثائق الزواج.

• إيصالات استهلاك الكهرباء.

• شهادة تثبت استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.

* متابعة طلب معاش الشيخوخة:

يمكن للمؤمن عليه متابعة طلب معاش الشيخوخة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء.