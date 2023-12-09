«الصحة» تكشف عن ظواهر قاسية تصيب العالم بسبب تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 04:37 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والإسكان، عن بعض الظواهر القاسية التي قد تصيب العالم بسبب تغير المناخ، ونظرا لتغير المناخ في الأيام المقبلة بحلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أنها أعلنت عن هذه الظواهر في إطار حرصها على سلامة المواطنين.

ظواهر قاسية تصيب العالم الأيام المقبلة

وكشفت الوزارة عن هذه الظواهر عبر صفحتها على منصة فيس بوك»، كنوع من أنواع التحذير للمواطنين من أخطار هذه الظواهر، نظرا للتغير الشديد الذي يحدث في المناخ من التحول من فصل الصيف إلى الشتاء، وجاءت كالتالي:

- قد يحدث لبعض البلدان ظاهرة الجفاف نتيجة تغير المناخ، خاصة في فصل الصيف، بسبب عدم نزول الأمطار.

- ظاهرة تآكل السواحل التي قد تحدث لبعض المناطق الساحلية، بسبب تغير المناخ، التي تؤدي إلى ارتفاع مستوي سطح البحر، وبالتالي تراجع الشواطئ.

- قد تحدث في بعض الدول ظاهرة الفيضانات نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الشتاء، وتحدث في البلاد شديدة البرودة مثل أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

- تتعرض بعض الحيوانات للانقراض نتيجة التغير في المناخ.

- قد يحدث في بعض المناطق في بعض الدول ظاهرة الأعاصير، نتيجة الضغط الجوي المنخفض.

- تحدث ظاهرة التصحر لعدد من المناطق، نتيجة تغير المناخ الذي يحدث عند الانتقال من فصل إلى آخر.