الرئيس السيسى للملتحقين بكلية الشرطة: حماية الوطن شرف لا يضاهى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 04:38 مساءً - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وكان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وتابع الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطى وإعداد جيلٍ جديدٍ من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.

كما حرص الرئيس السيسى على مناقشة أبناءه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، والتعرف على رؤاهم بشأنها.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجنى ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية؛ مؤكدًا أهمية الدور الأساسى لجهاز الشرطة فى حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنًا التضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة فى مواجهة الإرهاب، والتى تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.