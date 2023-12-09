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أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاقة غدًا..كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024..انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من كافة الإجراءات اللازمة، قبل بدء الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا، داخل جمهورية مصر العربية، ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الفرعية التي سيدلي فيها المواطنين المصريين أصواتهم، وبلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركز انتخابيًا، متنوعًا ما بين المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.



وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية موعد بدء الانتخابات الرئاسية وكيف تتم عملية التصويت والمرشحين للانتخابات الرئاسية والرموز الانتخابية، كما نستعرض لكم المشرفين على الانتخابات الرئاسية وموعد فرز الأصوات، إضافة إلى ذلك نرصد لكم طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024، غدًا الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، وتبدأ عملية التصويت من قبل الناخبين داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".



كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 وموعد فرز الأصوات

يتولى مهام الإشراف على الإنتخابات الرئاسية 2024 غدًا، 15 ألف قاض، من مختلف الهيئات القضائية، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مهام متابعة الإجراءات الخاصة بنقل القضاء إلى مقر اللجان التي يشرفون عليها.

وتبدأ عملية فرز الأصوات، داخل لجان الإقتراع الفرعية، مع نهاية اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، وهو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري.



طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.