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وزير الأوقاف يكرم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  كرَّم وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة  مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم عن العام الدراسي 2023/ 2024م، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م.

وهي:

1- المركز الأول - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمديرية أوقاف الفيوم.

2- المركز الثاني - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.

3- المركز الثالث - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمديرية أوقاف المنيا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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