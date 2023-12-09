نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تستعد بـ457 مركزا انتخابيا لاستقبال 6 ملايين ناخب في الانتخابات الرئاسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها ايام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، وذلك بتجهيز 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال عدد 6 ملايين ناخب على مستوى المحافظة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات والتى تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وكان اللواء أحمد راشد، قال إن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال عدد 6 مليون و234 الف و318 ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وشهدت استعدادات الأحياء تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها.