محمد صلاح: سعيد بالوصول للهدف 200 وأكثر سعادة بفوز ليفربول على كريستال بالاس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - أكد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد للغاية بالوصول للهدف مع 200 مع فريقه في جميع المسابقات، لكنه أكثر سعادة بتحقيق الفوز القاتل اليوم على كريستال بالاس.

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سالهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح خلال تصريحاته عقب اللقاء: "الوصول لـ 200 هدف؟ أعتقد أن أهم شيء هو أننا حققنا الفوز اليوم، انا متأكد بأننا سنحقق شيء مميز جدًا هذا الموسم".

وواصل في تصريحات لشبكة "TNT": "شعور عظيم بالطبع أن تسجل وتصنع الأهداف وأنا سعيد بتحقيقي هذا الرقم وكذلك تحقيق الفوز".

وعن زميله هارفي إيليوت: "دائمًا أدفعه لتقديم ما هو أفضل، بدون العمل الجاد.. لن نُحقق شيئًا كبيرًا".

كريستال بالاس ضد ليفربول

وسجل الدولى المصري محمد صلاح هدفه رقم 200 فى جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 75 من عمر المباراة.

وسجل جون ماتيتا الهدف الأول لأصحاب الأرض الأول فى الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ على أرنولد، قبل أن يحرز محمد صلاح هدف التعادل فى الدقيقة 75، وصنع لزميله هارفي إليوت الهدف الثانى فى الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة.

وتعرض جوردان أيو مهاجم كريستال بلاس للطرد في الدقيقة 75 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الوصيف بمباراة أقل، جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 36 هدفًا وتلقى 15 هدفًا.