المخرج خالد جلال: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعم المسيرة التنموية بمصر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - دعا المخرج الكبير خالد جلال الناس للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ غدًا الأحد وتستمر على مدار 3 أيام متتالية، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال: «بلدنا بتتغير للأمان بشكل كبير، وفيها تنمية كبيرة بتحصل حوالينا، مشاركتك في الانتخابات تدعم هذه المسيرة التنموية الموجودة في مصر، ولازم الناس تستخدم حقها إنها تختار مستقبلها بنفسها».

يبدأ غدًا، الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

الطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وبالنسبة للطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية حتى لا يبطل الصوت، فإن خطواتها كالتالي:

- لا بد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته.

- تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

- يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات

- يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها

- يجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين

- لا بد من تجنب الكتابة على بطاقة الاقتراع أو اختيار أكثر من مرشح أو الكشط في البطاقة حتى لا يتم إبطال الصوت

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.