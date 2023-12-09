نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقرات الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين للمشاركة بـ الانتخابات الرئاسية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجهات المعنية من تجهيز المقرات الانتخابية بمحافظة القاهرة؛ لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انعقادها بدءا من الغد وتستمر لمدة 3 أيام.



كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الإنتخابية للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الإنتخابية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

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