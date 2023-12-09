رشا فايز: التعليم على رأس أولويات برنامج تنسيقية الأحزاب للرئيس القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:43 مساءً - أكدت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توصيات برنامج التنسيقية الذي تم تسليمه لمرشحي الرئاسة يتضمن اتفاق على أن يكون التعليم على رأس الاولويات للرئيس القادم، قائلة: "لا صوت يعلو فوق صوت التعليم ولم يكن هناك خطوط حمراء في هذا الملف".

وأشارت رشا فايز، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى البرنامج يركز على أهمية سرعة اصدار المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن انشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني تكون معنية بكل ما يخص التعليم الفني في مصر.

وأشارت النائبة رشا فايز، إلى أنه كان هناك تحد مهم وهو تحدي تمويل التعليم وعندنا مقترح بتفعيل صندوق الوقف الخيري، موضحة أن هذا الصندوق له قانون في 2020 ولكنه غير مفعل ولابد من استحداث محفزات ضريبية لصالح دعم وتطوير التعليم.