محمد السباعي: التنسيقية تقترح على الرئيس القادم هيئة مستقلة للزراعات التعاقدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - أكد النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه تم تسليم برنامج تنسيقية شباب الأحزاب لحملات المرشحين الأربعة، مشيرا إلى أن البرنامج الزراعي أخذ اهتمامًا كبيرًا في الملف خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالزراعة، وأن ملف الأمن الغذائي هو أمن قومي.

وأضاف محمد السباعي، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن لهم بعض الرؤى لتطوير هذا الملف أبرزها الرؤى المتعلقة بالزراعات التعاقدية، مضيفا: "نرى أنه لابد من انشاء هيئة مستقلة معنية بالزراعات التعاقدية ويكون دورها الرئيسية حماية المزارع".

وأشار محمد السباعي، إلى أهمية حماية الفلاح من خلال اصدار وثيقة تأمينية للفلاح تحميه حال تعرضه للضرر وتقدم تعويضات في حالة الإصابة بحيث يكون في شيء من الأمان ويكون في تناغم للتوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن كل الاقتراحات في الملف الزراعي ليس مقصود بها التغول على اختصاصات جهات اخر ولكن شكل تنظيمي فقط وإذا كان لنا ملاحظات هي اعتراف بحجم التحديات وليس قصورا في أداء المسئولين، مؤكدا أن تنظيم العملية الزراعية موضوع تشاركي.

وتابع: "عندنا أزمة في إدارة هذا الملف ونعيش في جزر منعزلة ومثلا كان في أزمة في الأعلاف في فترة وعندنا تحديات في الإنتاج الفول الصويا والذرة الصفراء، وهي من أهم مدخلات الاعلاف"، مؤكدا أن السياسية الزراعية تحتاج إعادة نظر ووجود التعاونيات سيساعد في التنسيق مع الدولة.