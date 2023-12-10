نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات رئاسة الجمهورية.. إقبال كبير على لجان الجيزة الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدارس محافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا منذ فتح لجان الاقتراع أمام المواطنين في الساعات الأولى، وسط تكثيفات أمنية كبيرة، وتواجد كثيف للمواطنين.

وكانت قد أطلقت مؤسسة تابعة للتحالف الوطني للعمب الأهلي التنموي منذ قليل، مسيرة في شارع البحر الأعظم بالجيزة، في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وردد المواطنون هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، رافعين أعلام مصر، وسط أغاني وطنية.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.