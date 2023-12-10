نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتحدى الإعاقة.. رجل مسن يواجه الصعاب ويشارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تبرز قصة إلهامية لرجل مسن معاق يتحدى الصعاب للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث قرر أن يشارك ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تحديات العجز والتقدم في العمر، يجسد هذا الرجل القوة والإصرار، ويعد حافز لكافة المواطنين للمشاركة في هذا الواجب الوطني والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

بعدما أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في اليوم الأول والثاني والثالث من هذا الشهر، بدأت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر أول أيام التصويت داخل مصر ويستمر حتى 12 ديسمبر، ومن المتوقع إعلان النتائج في 18 ديسمبر، مع الحاجة للفائز بالأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بإشراف قضائي كامل، حيث يشرف 15 ألف قاض على العملية داخل 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد، ويحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 التصويت من إجمالي السكان البالغ عددهم 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

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