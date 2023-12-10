نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة استراحة الديزل بمنطقة الدقي.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والقانوني والادلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، لخلق حالة من الاصطفاف الوطني خلف الرئيس المنتخب بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويسهم في استكمال جهود التنمية ومواجهة التحديات التي تحدق بالوطن من كافة الاتجاهات، في ظل عالم يموج بالازمات والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدا أن بلدنا مصر تستحق الكثير من عطاء وانتماء أبناءها.