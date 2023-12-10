بالكرسى المتحرك والعكاز .. كبار السن وذوى الهمم يدلون بأصواتهم فى بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - يبدو أن كبار السن هم كلمة السر منذ بدء التصويت فى التاسعة صباحا، حيث تمتلئ المقار الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية، بكبار السن، لا سيما السيدات، حيث يحرص دائما كبار السن على التواجد فى الساعات الأولى من الانتخابات، كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفبر الكراسى المتحركة لذوى الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

احدى المواطنات

الشرطة النسائية تساعد المواطنات الشرطة النسائية تساعد المواطنات

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظ بورسعيد، لمساعدة المواطنين من كبار السن و ذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

سيدة مصرية حريصة على المشاركة

شرطى يساعد سيدة مسنة

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابى لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

ظهور للكراسي المتحركة لكبار السن

مساعدة كبار السن

مواطنة تدلي بصوتها مواطنة تدلي بصوتها

يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ووفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويوم 13 ديسمبر تنتهي عملية الفرز وترسل المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وتشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.