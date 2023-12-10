المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الأحد بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.