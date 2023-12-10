مسيرة شبابية في حب الوطن بلجنة السادات فى العاشر من رمضان.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - نظم عدد كبير من الشباب مسيرة فى حب الوطن، أمام لجنة مدرسة السادات فى العاشر من رمضان، رافعين الأعلام المصرية ومرددين هتافات تعبر عن التفافهم حول الدولة ومؤسساتها فى تلك المرحلة العصيبة، وتواجد الشباب والمرأة أمام مقر الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم.

وتنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتى تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.