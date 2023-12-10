رئيس مجلس الشيوخ عقب الإدلاء بصوته: نثمن دور القضاة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - أدلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع بداخل مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادى صباح اليوم الأحد.
وأكد المستشار عبدالرازق - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته - أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لـ 3 أيام، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات.
وثمّن المستشار عبدالرازق دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن، وأن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين.
وانطلقت اليوم الاحد في التاسعة صباحاً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر حتى بعد غداً الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.