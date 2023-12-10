نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «خفض الأسعار».. الناخبون يوجهون رسالة قوية خلال الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من قبل النساء، خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ووجه الناخبون رسالة قوية خلال الإدلاء بأصواتهم، مُطالبين بخفض الأسعار، كما أشاروا إلى أن الانتخابات تسير بشكل سلسل ومنظم.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس ح