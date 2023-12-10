وزير الأوقاف عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة: يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأوقاف عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل بمحافظة القاهرة، إن هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر لم يشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل وأنه ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب.

وأضاف جمعة أن المصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا وقد حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به.. لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية.

وتابع أنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم.. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا.

ووجه تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وتلك المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية.

الجدير بالذكر قد بدأت اليوم، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.