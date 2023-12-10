نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر عقب الإدلاء بصوتة بالانتخابات: المشاركة بالاستحقاق الدستوري واجبٌ وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، بصوته الانتخابي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024م، اليوم الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، مؤكدا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وبدأت اليوم الأحد أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تُجرى الانتخابات خلال ثلاثة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء من 10 إلى 12 ديسمبر.