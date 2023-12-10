نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطمئن على بدء سير العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد اللجان الانتخابية المخصصة لانتخابات الرئاسة 2024.

وتفقد محافظ الجيزة، مدرسة أبو الهول القومية ومدرسة الاورمان الثانوية ومدرسة السعيدية الثانوية، وذلك للاطمئنان على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام ١٠ و١١و ١٢ ديسمبر الجاري.

كما دعا محافظ الجيزة جموع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع الجهات المعنية والمديريات مع التواجد الميداني للأحياء والمراكز وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.

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